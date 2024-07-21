فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع عدد أسرى الضفة والقدس إلى 9 آلاف و750 منذ 7 أكتوبر

نشطاء يطلقون حملة للمطالبة بمنع (إسرائيل) من أولمبياد باريس 2024

"كهرباء غزة" تُجري فحصًا شاملًا لغرفة كهرباء محطة التحلية (بالصور)

"أنصار الله" يعلنون عودة التيار الكهربائي إلى الحديدة بعد العدوان الإسرائيليّ

حرب الإبادة تدخل يومها الـ 289.. عشرات الشهداء والجرحى في "ليلة داميَّة" بقطاع غزّة

هآرتس: قلق بـ(إسرائيل) من تبعات قرار العدل الدولية

من أعقد المعارك وأشدها .. ضابط "إسرائيلي" يروي قصة مقاوم "عنيد" في خانيونس قاتل سرية كاملة 12 ساعة

يكابدون آلامًا تفوق قدراتهم.. أطفال غزة يفقدون سيقانهم يوميًا ويخضعون لعمليات دون تخدير

انتهاكات مُتصاعدة.. إصابات واشتباكات خلال حملة اعتقالات في الضّفة

"إيلات" في مرمى هجمات (أنصار الله) منذ بدء الحرب.. هل تكون أولى محطات ردّهم؟

بسبب استمرار إغلاق معبر رفح.. الهلال الأحمر المصري يقرر وقف استقبال مساعدات لغزة

21 يوليو 2024 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
...
قافلة-مساعدات-2-780x405.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

 

قرر الهلال الأحمر المصري وقف استقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة في ظل استمرار غلق معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة.

وقال مصدر مسؤول بجمعية الهلال الأحمر المصري لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الهلال الأحمر المصري أخطر الجهات المانحة بقراره وقف استقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة.

وأرجع المصدر هذا القرار إلى استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وأضاف أن استمرار غلق المعبر أدى إلى تلف المساعدات الإنسانية الموجودة في الجانب المصري بسبب طول الانتظار والحر الشديد وانتهاء صلاحية بعض الأغذية والأدوية.

وأشار المصدر إلى أن مخازن الهلال الأحمر المصري أصبحت لا تستطيع استقبال مساعدات أخرى في ظل تكدس المساعدات بها.

ولفت المصدر إلى أن دخول المساعدات الإنسانية حاليا يقتصر على 15 شاحنة يوميا من بينها شاحنات وقود، ويتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم إلى منظمة الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 مايو الماضي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى توقف دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة من خلال هذا المعبر.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة