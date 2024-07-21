بسبب استمرار إغلاق معبر رفح.. الهلال الأحمر المصري يقرر وقف استقبال مساعدات لغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

قرر الهلال الأحمر المصري وقف استقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة في ظل استمرار غلق معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة.

وقال مصدر مسؤول بجمعية الهلال الأحمر المصري لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الهلال الأحمر المصري أخطر الجهات المانحة بقراره وقف استقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة.

وأرجع المصدر هذا القرار إلى استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وأضاف أن استمرار غلق المعبر أدى إلى تلف المساعدات الإنسانية الموجودة في الجانب المصري بسبب طول الانتظار والحر الشديد وانتهاء صلاحية بعض الأغذية والأدوية.

وأشار المصدر إلى أن مخازن الهلال الأحمر المصري أصبحت لا تستطيع استقبال مساعدات أخرى في ظل تكدس المساعدات بها.

ولفت المصدر إلى أن دخول المساعدات الإنسانية حاليا يقتصر على 15 شاحنة يوميا من بينها شاحنات وقود، ويتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم إلى منظمة الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 مايو الماضي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى توقف دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة من خلال هذا المعبر.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.