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"كهرباء غزة" تُجري فحصًا شاملًا لغرفة كهرباء محطة التحلية (بالصور)

21 يوليو 2024 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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"كهرباء غزة" تُجري فحصًا شاملًا لغرفة كهرباء محطة التحلية
غزة/ فلسطين أون لاين

أجرت طواقم فنية مختصة من شركة توزيع كهرباء محافظات غزة اليوم الأحد، عملية فحص وتجهيز شامل لشبكة كهرباء محطة تحلية المياه المركزية جنوب غرب مدينة دير البلح، وذلك في إطار التجهيزات النهائية لعملية الربط الكهربائي للمحطة.

وتهدف هذه العملية إلى التأكد من سلامة شبكة الكهرباء في المحطة، وضمان قدرتها على استقبال التيار الكهربائي بشكل آمن ودائم. وشمل الفحص الدقيق لغرفة التحكم الكهربائي، وكافة الكوابل الأرضية، للتأكد من خلوها من أي أعطال أو مشكلات قد تعيق عملية الربط.

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وعلى هامش عمليات الفحص، تمكنت الطواقم الفنية من اكتشاف بعض الأعطال على طول مسار الكوابل الأرضية، وقامت بإصلاحها على الفور.

يُعدّ هذا الفحص جزءًا هامًا من المتطلبات الفنية لعملية الربط الكهربائي، والتي من المتوقع أن تتم من خلال شبكة كهرباء المغذي F11 القادم من داخل الخط الأخضر شرق محافظة خانيونس.

وتأتي هذه الجهود المكثفة من قبل شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، بالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية، في إطار سعيها الدؤوب لتحسين خدماتها وتوفير المياه النظيفة لمئات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة.

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من الجدير بالذكر أن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وبالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين لإصلاح شبكة الخط المذكور المدمرة والتي تمتد لأكثر من 4 كيلومترات، وذلك رغم نقص مواد الصيانة.

ويأتي ذلك بهدف ضمان تشغيل محطة التحلية المركزية جنوب غرب دير البلح بشكل مستمر، حيث ستكون قادرة على إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

ومن المتوقع أن تساهم عملية الربط الكهربائي للمحطة في تحسين وفرة المياه في قطاع غزة، وتعزيز الأمن المائي للمواطنين، في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

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