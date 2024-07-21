انتهاكات مُتصاعدة.. إصابات واشتباكات خلال حملة اعتقالات في الضّفة

غزة/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن حملات المداهمة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح ابتهال نواف العامر من بلدة كفر قليل شرق نابلس.

وقالت عائلة الصحافي نواف العامر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل واعتقلت الطالبة ابتهال ومزقت صور والدها الصحافي المعتقل منذ عدة شهور.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، على حاجز عسكري في قرية الجبعة قضاء بيت لحم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على شاب عند حاجز عسكري قرية الجبعة وأصابته في الركبة، دون معرفة هويته، ونقلته طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الحسين في بيت جالا.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي "التل" و"البركة" في البلدة القديمة من الخضر، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.

يأتي ذلك، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من المقاومة وقوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طوباس في بيان مقتضب لها إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة، وإنهم تمكنوا من استهداف قوات المشاة في شارع نبيه بالمدينة محققين إصابات مباشرة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس أثناء سفره إلى الأردن.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمود عبد اللطيف دراغمة، أثناء سفره إلى الأردن، مشيرا إلى أنه فقد الاتصال به منذ أمس ليتضح مصيره اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو هيكل أثناء مروره على حاجز طيار بالقرب من مدخل مدينة قلقيلية.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقا وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة سلواد وسيرت آليات العسكرية فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وأبلغت القوات المقتحمة عائلة أبو هنية بضرورة إخلاء منزلها تمهيدا لهدمه. ونشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المنازل واعتقلت والد وشقيق المطارد علي بكر من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 16 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال "معطى" في التقرير اليومي لعمليات المقاومة بالضفة، إنها تنوعت خلال اليوم الماضي ما بين 3 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، وتصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة في 9 نقاط مواجهة وخروج مظاهرتين.