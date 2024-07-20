المجلس الأعلى اليمني: عدوان "إسرائيل" لن يثنينا عن مناصرة فلسطين ولن يمر دون رد

غزة/ فلسطين أون لاين

أدان المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدوان “الإسرائيلي” الغاشم على الأعيان المدنية في محافظة الحديدة، والذي استهدف محطة الكهرباء وخزانات وقود المازوت الخاصة بالمحطة، مؤكدا أن هذا العدوان لن يمر دون رد مؤثر على العدو.

وأشار المجلس -في بيان له مساء السبت- أن هذا العدوان الصهيوني الغاشم على بلادنا هدفه الأساسي زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني وثني الجمهورية اليمنية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة وهذا وهم لا يمكن أن يتحقق.

وأكد المجلس السياسي الأعلى أن “موقفنا في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم مبدئي وإيماني وديني، ولن يتوقف أو يتراجع، وأننا مستمرون بمعونة الله وتوفيقه، وستحصل ضربات إن شاء الله مؤثرة على العدو أكثر”.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن النفس، وبذل المزيد من الجهود في ذلك.

وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي سيمثل دافعاً إضافياً لقواتنا المسلحة للارتقاء على كافة المستويات لمواجهة التحدي حتى النصر والفتح الموعود بإذن الله.

ودعا المجلس السياسي الأعلى كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته وشعوبه إلى إدانة هذا العدوان الغاشم على الجمهورية اليمنية الذي يؤكد استمرار العربدة الصهيونية بدعم أمريكي للاعتداء على كل شعوب وأحرار العالم دون أي محاسبة أو تبعات.

وحث الشعب اليمني على الاستمرار الفاعل في الأنشطة التعبوية المناهضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي على بلادنا وتكثيف الالتحاق بمعسكرات التدريب ومضاعفة الخروج الجماهيري في مختلف الميادين والاستعداد لكافة الخيارات التي قد تتطلبها المرحلة إسناداً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن ومكتسباته.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بجروح واندلعت حرائق كبيرة، مساء السبت؛ جراء عدوان إسرائيلي، استهدف منشآت نفط وكهرباء في مدينة الحديدة اليمنية.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر رسمي تأكيده أن غارات العدو الإسرائيلي استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تديرها جماعة أنصار الله: إن غارات جوية استهدفت مدينة الحديدة طالت منشآت تكرير النفط في ميناء المدينة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.