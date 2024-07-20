حماس: العدوان الصهيوني على اليمن محاولة يائسة لثني قوى المقاومة

غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، العدوان الصهيوني الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مدنية منها الميناء وشركة الكهرباء في ميناء الحديدة، وأوقع شهداء وجرحى بين المدنيين.

وقالت حماس في تصريحٍ صحافي، "نعدّ هذا الهجوم عربدة صهيونية وتصعيداً خطيراً، في محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة الحرّة في أمتنا، عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية".

وأكدت حماس تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق وجماعة أنصار الله.

ونعت شهداء اليمن، وثمّنت مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم، بتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني المظلوم.

وحمّلت الاحتلال الصهيوني النازي، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية.

ودعت حماس كافة الدول، وقوى أمتنا العربية والإسلامية، إلى إدانة هذا العدوان الفاشي، والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، حتى دحره عن أرض فلسطين، وأراضينا العربية المحتلة، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.