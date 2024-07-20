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خبير عسكري: إيران تتجه للتصعيد إذا تجاوزت "إسرائيل" الخطوط الحمر

20 يوليو 2024 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة الحديدة اليمنية كان متوقعا لا سيما بعد العمليات المتبادلة خلال الأيام الماضية، وتوقع أن تذهب إيران نحو التصعيد في حال تمادت إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء مع أي من دول "محور المقاومة".

وأشار الفلاحي إلى أن الساعات القليلة المقبلة ربما تشهد مزيدا من التصعيد بين الحوثيين و"إسرائيل"، وقال إن الغارات الإسرائيلية قد لا تكون الأخيرة لليمن.

وأكد أن ردة الفعل على أي تصعيد مع محمور المقاومة في العراق واليمن ولبنان سيكون مرهونا بالموقف الإيراني، ولفت إلى أن الضربة الإسرائيلية لليمن تؤكد قدرة طيران الاحتلال على الوصول إلى اليمن وضرب أهداف بداخله ثم العودة دون التعرض لأي دفاعات.

وعن ردة فعل الحوثيين على هذا الهجوم الأخير، قال الفلاحي إنهم لن يتوقفوا عن استهداف إسرائيل بعد هذه الضربة التي قال إنها تمثل تصعيدا إسرائيليا واضحا مع الجماعة اليمنية لكنه أكد في الوقت نفسه أنها لن تغير الكثير.

وفي ما يتعلق بالمواجهة مع لبنان، قال الفلاحي إن حزب الله يمتلك عشرات آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية والتي يمكنها إغراق إسرائيل بهذه الطائرات التي يمكنها حمل ما يصل إلى 50 كيلوغراما من المتفجرات، حسب وصفه.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر لم تسمها أن طائرات "إف-35" الإسرائيلية هي التي نفذت الهجوم، وفق خيري، الذي أشار إلى أن الحديث يدور على 25 مقاتلة تقريبا.

وكان القادة الإسرائيليون قد أعلنوا فور وقوع الهجوم الحوثي على تل أبيب أنها سوف ترد على الجماعة اليمنية، وهو أمر أكده أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا.

 

المصدر : الجزيرة

المصدر / الجزيرة نت
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#اليمن #تصعيد اليمن

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