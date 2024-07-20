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لأول مرة .. حزب الله يُدخل "دفنا" إلى دائرة النيران والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

20 يوليو 2024 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قصن طيران الاحتلال الحربي مبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، واعترض "هدفا جويا مشبوها" كان في طريقه للأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين هاجم حزب الله مواقع "إسرائيلية، وأعلن أن مقاتليه أدخلوا بلدة "دفنا" الإسرائيلية الحدودية إلى دائرة النيران.

 وقصف حزب الله اللبناني، للمرة الأولى بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‏"الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك"، حيث أصيب عدد من الأطفال السوريين بهجوم إسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"إصابة عدد من السوريين بشطايا صاروخية، بينهم أطفال كانوا قرب خيمة يسكنون فيها"، وذلك من جراء استهداف الاحتلال "سيارة رباعية الدفع، في خراج برج الملوك على الطريق المؤدية إلى مثلث الخيام - الوزان".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن مقاتلاته الحربية "قصفت صباح اليوم، السبت، مبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا بجنوب لبنان". وأضاف أنه في وقت سابق، تصدت دفاعاته الجوية لـ"هدف جوي مشبوه في سماء لبنان، كان في طريقه لإسرائيل".

وفي وقت سابق من صباح السبت، دوت صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في مستوطنة المنارة بمنطقة "إصبع الجليل" شمال إسرائيل؛ كما دوت صافرات الإنذار خلال اليوم في كريات شمونة، و"بيت هيلل" و"عامير" و"كفار بلوم" و"سديه نحمياه" و"إيفين منياحم" و"شومرا" و"زرعيت" و"نطوعا".

وقال حزب الله إن مقاتليه "استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى إطلاق 70 قذيفة صاروخيّة من لبنان، الجمعة، صوب أهداف إسرائيلية.

 

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#غزة #حزب الله

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