فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المجلس الأعلى اليمني: عدوان "إسرائيل" لن يثنينا عن مناصرة فلسطين ولن يمر دون رد

حماس: العدوان الصهيوني على اليمن محاولة يائسة لثني قوى المقاومة

خبير عسكري: إيران تتجه للتصعيد إذا تجاوزت "إسرائيل" الخطوط الحمر

الأورومتوسطي: الاحتلال يمنع محاولات لاستعادة مظاهر الحياة بمدينة غزة وشمالي القطاع

لأول مرة .. حزب الله يُدخل "دفنا" إلى دائرة النيران والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

شهداء وجرحى في عدوان جوي "إسرائيلي" على مدينة الحديدة اليمنية

المسيرّة اليمنية "يافا" .. الجغرافيا ليست عائقًا أمام نصرة الشعب الفلسطيني

حماس: نرحب بإعلان الحكومة الباكستانية الاحتلال كياناً مرتكباً لـ "جرائم حرب"

المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد لقاء تحضيري في بيروت

"التعاون الخليجي" يرحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن فلسطين

شهداء وجرحى في عدوان جوي "إسرائيلي" على مدينة الحديدة اليمنية

20 يوليو 2024 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
...
شهداء وجرحى في عدوان جوي "إسرائيلي" على مدينة الحديدة اليمنية
غزة/ فلسطين أون لاين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانًا جويًا على مواقع في اليمن ردًا على غارة الحوثيين بمسيرة على "تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله،  إن مدينة الحديدة تعرضت لغارات استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله إن "إسرائيل" شنت عدوانًا على محافظة الحديدة وحريق في الميناء الرئيسي.

وبث ناشطون يمنيون مشاهد من الموقع المستهدف بالقصف الإسرائيلي في مدينة الحديدة، وتظهر المشاهد اشتعال حريق ضخم في موقع يعتقد أنه خزانات وقود في ميناء المدينة.

وفجر أمس الجمعة، أفادت هيئة البث بمقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين إثر سقوط مسيرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن ما سماها "المسيّرة يافا" لا تستطيع الرادارات كشفها"، مؤكدا أن الجماعة "تملك بنك أهداف في فلسطين المحتلة"، وأنها ستمضي في ضربها تباعا، إلى جانب هجماتها البحرية التي تربط توقفها بانتهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تدرج كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

تويتر تويتر
#اليمن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة