ضباط "إسرائيليون": مقاتلو حماس يخرجون أحياء من تحت الأنقاض ويغيرون تكتيكاتهم

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف جنود وضباط في جيش الاحتلال شاركوا في معارك خان يونس، أن القتال في غزة معقد وإن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يغيرون تكتيكاتهم خلال الحرب المستمرة على القطاع لليوم الـ288.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلي حركة حماس كانوا يخرجون أحياءً من تحت الأنقاض بعد قصفهم لأنهم اتخذوا أقبية محمية بخرسانة مسلحة ملاجئ لهم.

ورغم مرور نحو 9 أشهر على بدء حربه على غزة، تتحدث تقارير عن عجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي مما يسميه أهدافا معلنة، ولاسيما استعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع والقضاء على قدرات حركة حماس.

كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أواخر الشهر الماضي عن قائد لواء ناحال يائير زوكرمان قوله إن هناك أنفاقًا في كل البيوت تقريبًا بمدينة رفح، وإن تقدم قواته بطيء والمعارك مضنية.

وفي تقارير سابقة، أوضح القائد العسكري الإسرائيلي، أن فصائل المقاومة تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها، وأن من بين التحديات التي تواجه قواته تفخيخ المنازل والغرف في المدينة قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها، وتفجيرها عن بُعد.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض تلك العمليات.

المصدر / الجزيرة نت