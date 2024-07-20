حماس: نرحب بإعلان الحكومة الباكستانية الاحتلال كياناً مرتكباً لـ "جرائم حرب"

غزة/ فلسطين أون لاين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الصهيوني كياناً مرتكباً لجرائم حرب، ورئيس حكومته المجرم نتنياهو؛ شخصيةً إرهابية.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "نعُدُّ هذا الإعلان خطوةً على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيراً عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى".

ودعت الحركة، في بيانها، كافة الدول إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بعزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته، كما ندعو دول العالم الإسلامي خاصةً، إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتحرك الفعال انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، رانا ثناء الله، اليوم السبت إن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

وأضاف في تصريح صحافي، أن إسلام أباد "شكلت لجنة لتحديد ومقاطعة الشركات والمنتجات في باكستان التي قد تساعد إسرائيل أو قواتها بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

وأوضح "لن نقاطع إسرائيل فحسب، بل سنقاطع جميع المنتجات المرتبطة بإسرائيل والشركات التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الفظائع (في غزة) أو تساعد فيها".

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة وحزب "تحريك لبيك باكستان" (TLP).

ونظمت حركة "لبيك" الباكستانية مسيرة واعتصاما في مدينة روالبندي قرب العاصمة إسلام أباد، انتهى في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد إعلان الاتفاق.

ويطالب الاتفاق السلطات بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وحظر جميع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

كما حثت إسلام آباد العالم على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "إرهابيا"، قائلة إنها تعتبره كذلك.

ومن جانبها، رحبت حركة حماس بإعلان الحكومة الباكستانية، وجاء عنها "نعد هذا الإعلان خطوة على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيرا عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى".

ودعت كافة الدول إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بعزل كيان الاحتلال ومقاطعته، كما دعت دول العالم الإسلامي خاصة إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتحرك الفعال لحقوق الشعب الفلسطيني ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من عبث المستوطنين الفاشيين.