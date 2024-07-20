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"التعاون الخليجي" يرحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن فلسطين

"التعاون الخليجي" يرحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن فلسطين

20 يوليو 2024 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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"التعاون الخليجي" يرحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن فلسطين
غزة/ فلسطين أون لاين

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.

وقال أمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، في بيان صدر عنه، إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئا على أرض الواقع، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحقا أصيلا للشعب الفلسطيني.

وجدد تأكيد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.

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#العدل الدولية

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