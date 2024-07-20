فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: العدوان الصهيوني على اليمن محاولة يائسة لثني قوى المقاومة

خبير عسكري: إيران تتجه للتصعيد إذا تجاوزت "إسرائيل" الخطوط الحمر

الأورومتوسطي: الاحتلال يمنع محاولات لاستعادة مظاهر الحياة بمدينة غزة وشمالي القطاع

لأول مرة .. حزب الله يُدخل "دفنا" إلى دائرة النيران والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

شهداء وجرحى في عدوان جوي "إسرائيلي" على مدينة الحديدة اليمنية

المسيرّة اليمنية "يافا" .. الجغرافيا ليست عائقًا أمام نصرة الشعب الفلسطيني

حماس: نرحب بإعلان الحكومة الباكستانية الاحتلال كياناً مرتكباً لـ "جرائم حرب"

المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد لقاء تحضيري في بيروت

"التعاون الخليجي" يرحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن فلسطين

القسام تفجّر عين نفق بقوة للاحتلال برفح والمقاومة تدكُّ مقر قيادته في "نتساريم"

معجزة وسط الموت.. إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة في مخيم النصيرات (شاهد)

20 يوليو 2024 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
...
معجزة وسط الموت.. إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة في مخيم النصيرات (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

في معجزة جديدة وسط الحرب والموت، تمكن أطباء بمستشفى العودة في النصيرات، وسط قطاع غزة، السبت من إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة، التي كانت حاملاً في شهرها التاسع.

 وفي التفاصيل، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العودة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، شهيدة فلسطينية كانت حاملاً في شهرها التاسع، وذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزلها بغارة إسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم تحويل الشهيدة فوراً إلى قسم العمليات، حيث باشر الأطباء في قسم النساء والولادة عملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين، الذي وُلد حيًا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى.

ومستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بشعة في قطاع غزة لليوم الـ288 على التوالي، فيما ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية غرب مدينة رفح، ضمن اجتياحه البري المتواصل لأكثر من شهرين في المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

تويتر تويتر
#غزة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة