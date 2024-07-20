رابط مساعدات برنامج الأغذية العالمية

غزة - فلسطين أون لاين

نشر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة رابط تسجيل مساعدات للمواطنين والنازحين في قطاع غزة.

ودعا المواطنين ممن لم يستفيدوا من الطرود التي يقدمها للتسجيل عبر الرابط.

وأكد البرنامج أن الرابط يهدف إلى تسجيل وتحديث بيانات النازحين في غزة من أجل مساندة جهوده في تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين إلى جانب الاستعانة بالبيانات لتخطيط وتطوير برامج المساعدة الغذائية بشكل فعّال لتوزيع المساعدات في حال توفرها.

كما وأكد أن التسجيل في الرابط سيمكن الراغب من تعبئة بيانات أسرته للتقدم بطلب مساعدة أو تحديث بياناتك المسجلة مسبقاً.

ونوه البرنامج أن تعبئة النموذج عبر الرابط لا يعني بالضرورة الحصول على المساعدة الغذائية تلقائيًا ولكنه يضمن تسجيل بياناتك لعمليات الاستلام والتوزيع المستقبلية في حال توفرت الإمكانية وفي حال عدم تلقيك أي مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي أو من المنظمات الإنسانية الأخرى.



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