المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 161

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (161 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد محمد أبو جاسر.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن الشهيد الصحفي جاسر يعمل صحفياً منذ سنوات في عدة وسائل إعلام.

وتظهر البيانات والإحصاءات، بحسب لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة باستشهاد وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992".

ويشار إلى أن المركز الدولي للصحفيين، كان قد أعلن، في شباط/ فبراير، أن الحرب على غزة شهدت "أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عامًا"، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى "وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها".