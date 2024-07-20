فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة الدّاخلية تُحذّر المواطنين من التّجاوب مع أكاذيب الاحتلال وتطالبهم بالثّبات في منازلهم بغزة

الهيئة العامة للبترول تُطلق رابط تسجيل الغاز للمواطنين والنّازحين في قطاع غزة

المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 161

الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 39 ألف شهيد

في اليوم الـ 288 من حرب الإبادة.. مجازر مروعة في غزة والمحافظة الوسطى

صحيفة عبرية: هجوم المسيّرة اليمنية بمثابة 7 أكتوبر جديد

غوتيريش يحيل فتوى "العدل الدولية" إلى الجمعية العامة

سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب وما تفعله "إسرائيل" في غزة فظيع

الصّحة العالمية: ظروف غزة بيئة مثالية لانتشار الأمراض

صحيفة فلسطين تنعى الصّحفي الشهيد محمد جاسر

الحرب على الصحافة..

المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 161

20 يوليو 2024 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (161 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد محمد أبو جاسر.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن الشهيد الصحفي جاسر يعمل صحفياً منذ سنوات في عدة وسائل إعلام.

وتظهر البيانات والإحصاءات، بحسب لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة باستشهاد وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992".

ويشار إلى أن المركز الدولي للصحفيين، كان قد أعلن، في شباط/ فبراير، أن الحرب على غزة شهدت "أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عامًا"، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى "وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها".

 

تويتر تويتر
#المكتب الإعلامي الحكومي #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة