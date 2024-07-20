صحيفة فلسطين تنعى الصّحفي الشهيد محمد جاسر

غزة - فلسطين أون لاين

نعت صحيفة فلسطين المحلية، الزميل الصحفي محمد جاسر والذي قضى شهيدًا إلى جانب أسرته ووالدته المقعدة فجر اليوم إثر غارة "إسرائيلية" غادرة على منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت صحيفة فلسطين في بيان لها، السبت، إنها تنعى بكل فخر الصحفي جاسر والذي انضم لقافلة شهداء الحقيقة والحركة الإعلامية الفلسطينية خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة.

وعمل الصحفي الشهيد جاسر في فترة سابقة، محررًا في صحيفة فلسطين وموقعها الإلكتروني فلسطين أون لاين، وكذلك عدة وسائل ووكالات إعلامية محلية ودولية.

وبلغ عدد شهداء الحركة الصحفية والإعلامية في قطاع غزة 161 شهيدا منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" والحرب الإجرامية التي تشن على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.