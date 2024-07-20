صحيفة عبرية: هجوم المسيّرة اليمنية بمثابة 7 أكتوبر جديد

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة عبرية، أن هجوم المسيّرة اليمنية "يافا" على تل أبيب يُعد بمثابة السابع من أكتوبر/تشرين الأول لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وحسب ما أوردته صحيفة "كالكاليست" العبرية نقلًا عن مصدر كبير في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فإن نجاح "أنصار الله" بإطلاق مسيّرة مفخخة تقطع مسافة أكثر من ألفي كلم وتصل حتى وسط البلاد يعدّ فشلا مدويا لأنظمة الدفاع الجوي، وينذر بانتهاء عصر "السماء الصافية"، في إشارة إلى طبقات أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي "إسرائيل".

وأضاف المصدر العسكري الذي وصفته الصحيفة "بالكبير" أن هذا التطور يضع حدا للتفوق النوعي لسلاح الجو الإسرائيلي من خلال عجز وسائل الإنذار المبكر عن اكتشاف المسيّرة، كما أن هناك فجوة في المعلومات الاستخباراتية للتنبيه من الهجمات مسبقا.

كذلك أورد المصدر أن الهجوم يكشف أيضا عن فجوة في التنسيق مع القوات الأميركية في البحر الأحمر، التي كان يُفترض أن تُبلغ "إسرائيل" في حال رصد أي جسم مشبوه.

في السياق ذاته، نقلت هيئة البث الرسمية وقنوات إسرائيلية أن وزير الجيش يوآف غالانت أجرى تقييما للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي في أعقاب انفجار الطائرة المسيّرة في قلب تل أبيب، قال في نهايته إن هناك أنشطة ميدانية واستخباراتية ضد مطلقي النار ومرسليهم في عقر دارهم، وفق تعبيره.

وقُتل فجر أمس الجمعة "إسرائيلي" وأصيب 10 آخرون بجروح طفيفة عقب انفجار مسيّرة مفخخة وقع في تمام الساعة الثالثة والربع فجرا عند تقاطع شارعي شالوم عليخم وبن يهودا في تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.

وقد فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا لمعرفة سبب عدم اعتراض المسيّرة التي أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب، وقال مسؤول عسكري إن "الموضوع قيد التحقيق العميق".

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الطائرة المسيرة "يافا" قطعت نحو ألفي كيلومتر، وسلكت مسارات جديدة لتضليل أنظمة الرصد التابعة للجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، كتب الجنرال احتياط يتسحاك بريك مقال في معاريف يقول "أولئك الذين ما زالوا يتابعون المحللين والمراسلين العسكريين، أوكد لكم بأن الغالبية العظمى منهم يمثلون المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي في القنوات التلفزيونية وفي الراديو وفي الصحف وفي المواقع الإلكترونية التي يعملون فيها، و لا يقولوا الحقيقة أمام الجمهور؛ هكذا ساهموا ويساهمون في الفشل الأخطر في تاريخ "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر - هؤلاء لم يتعلموا شيئًا من الكارثة الرهيبة ويواصلون بث الأكاذيب التي يطلقها المتحدث باسم الجيش الذي يتلقاها من كبار القادة بهدف تحويل الإخفاقات الصعبة إلى نجاحات".

وأضاف "إنها ثقافة الأكاذيب التي نمت إلى أبعاد فظيعة لم يشهدها الجيش من قبل، حيث ينقل المراسلون كل يوم تقريبًا أخبارًا من المتحدث باسم الجيش تفيد بأن المئات من عناصر حماس قتلوا، ويذكرون أيضًا أنهم أغلقوا الأنفاق على محوري فيلادلفيا ونتساريم، والعديد من الأكاذيب التي لا يمكن تفصيلها هنا".

وتابع "تحدثت مع القادة والجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة، ووفقا لهم فإنهم نادرا ما يشتبكون بمقاتلي حماس وجها لوجه لأن حماس تخوض أسلوب حرب العصابات، حيث تتعرض قواتنا للتفجيرات، والكمائن، والاستهداف بالصواريخ المضادة ويختفي عناصرها على الفور، وفي أحسن الأحوال، تتمكن قواتنا من إصابة عدد قليل من الأفراد، كما أخبرني القادة والجنود أنه لا توجد قدرة على سد الأنفاق التي يصل عمقها إلى 50 مترًا تحت محوري فيلادلفيا ونتساريم التي يسيطرون عليها؛ والجيش الذي يكذب لا يمكن أن ينتصر".

وأكد الجنرال بريك أن نفس المراسلين والمحللين العسكريين يساهمون اليوم بالفعل في الكارثة الوشيكة التالية حيث يستغل المراسلين حقيقة أن غالبية الجمهور هم من الأشخاص العاديين والجهلاء، لذا أوصي بشدة هؤلاء الأشخاص، الذين يقتنعون بما يتحدث به المحللين والمراسلين والمتحدثين باسم الجيش، أن يستمعوا عن كثب إلى ما يحدث بالفعل في غزة حتى لا يتعرضوا للصدمة في المرة القادمة.