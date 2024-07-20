فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة الدّاخلية تُحذّر المواطنين من التّجاوب مع أكاذيب الاحتلال وتطالبهم بالثّبات في منازلهم بغزة

الهيئة العامة للبترول تُطلق رابط تسجيل الغاز للمواطنين والنّازحين في قطاع غزة

المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 161

الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 39 ألف شهيد

في اليوم الـ 288 من حرب الإبادة.. مجازر مروعة في غزة والمحافظة الوسطى

صحيفة عبرية: هجوم المسيّرة اليمنية بمثابة 7 أكتوبر جديد

غوتيريش يحيل فتوى "العدل الدولية" إلى الجمعية العامة

سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب وما تفعله "إسرائيل" في غزة فظيع

الصّحة العالمية: ظروف غزة بيئة مثالية لانتشار الأمراض

صحيفة فلسطين تنعى الصّحفي الشهيد محمد جاسر

غوتيريش يحيل فتوى "العدل الدولية" إلى الجمعية العامة

20 يوليو 2024 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، سيقوم فورًا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش، اليوم السبت، إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن".

وأكد غوتيريش ضرورة "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".

وقال: "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين –(إسرائيل) ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة- تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.

يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضًا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه "يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة "إسرائيل" في الأراضي المحتلة الفلسطينية".

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة