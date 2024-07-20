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تخلّلها اشتباكات مسلّحة.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

20 يوليو 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، تصدّى خلالها الشبان الثائر بالرصاص والمواجهات.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين، "تصدى مقاتلونا بكتيبة جبع لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع والاشتباك معهن في محاور القتال وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتليها تصدّوا فجر اليوم لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع بمدينة جنين في عدة محاور، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت الشاب يوسف تيسير جابر بعد تحطيم مركبته، والشاب مالك باسل غنام.

في الخليل، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة جنوب مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بزاريا شمال غرب نابلس وبلدة العيساوية شرق القدس المحتلة.

في طولكرم، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام ضاحية ذنابة في طولكرم.

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