استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر شمالي الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد، فجر اليوم الجمعة، شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، ارتقاء الشهيد إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (20 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرأس عقب اقتحامهم بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أصيب خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها للبلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر قبل منتصف الليل، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه الشبّان، ما أدى لإصابة الشاب الزعاقيق بالرصاص.

ويُشار إلى أن الشهيد زعاقيق أسير سابق أفرج الاحتلال عنه قبل نحو أسبوعين.