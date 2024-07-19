مصادر طبية لـ"فلسطين أون لاين: تمكّنا والدّفاع المدني من انتشال جثامين خمسة شهداء من رفح

غزة - فلسطين أون لاين

انتشلت الطواقم الطبية اليوم الجمعة، جثامين خمسة شهداء من مناطق متفرقة بمدينة رفح التي تتعرض للاجتياح البري للشهر الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر طبية لموقع "فلسطين أون لاين" بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت خمسة شهداء مجهولي الهوية من مناطق متفرقة في وسط وشرق مدينة رفح.

وذكرت المصادر أن جثامين الشّهداء تم وضعها في ثلاجة الموتى في مستشفى ناصر الحكومي لانتظار تعرف ذويهم عليها.

ويواصل جيش الاحتلال اجتياح مدينة رفح التي كانت تؤوي أكثر من مليون فلسطيني للشهر الثالث على التوالي