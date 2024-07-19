فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يومها الـ 287.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حماس تبارك العملية النّوعية في "تل أبيب" وتدعو كافة القوى الالتحاق بمعركة الشّرف والكرامة

"العدل الدولية" تعلن فتواها بشأن التبعات القانونية للاحتلال اليوم

الدبابات "الإسرائيلية" في مهبّ الريح.. ماذا حدث لأقوى سلاح مدرّعات في غزة؟

"الفيفا" يؤجل النظر في طلب إيقاف "إسرائيل" لنهاية أغسطس

وزير بريطاني سابق.. دافع عن غزّة فحاولوا إسكاته بتهمة "معاداة السّامية"

خلل تقني عالمي يعطّل وسائل إعلام ومستشفيات ومطارات.. ما القصة؟

توقعات بإغلاق 60 ألف شركة "إسرائيلية" خلال 2024

"التعاون الخليجي" يدين قرار (الكنيست) رفض إقامة دولة فلسطينية

مصادر طبية لـ"فلسطين أون لاين: تمكّنا والدّفاع المدني من انتشال جثامين خمسة شهداء من رفح

مصادر طبية لـ"فلسطين أون لاين: تمكّنا والدّفاع المدني من انتشال جثامين خمسة شهداء من رفح

19 يوليو 2024 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

انتشلت الطواقم الطبية اليوم الجمعة، جثامين خمسة شهداء من مناطق متفرقة بمدينة رفح التي تتعرض للاجتياح البري للشهر الثالث على التوالي. 

وأفادت مصادر طبية لموقع "فلسطين أون لاين" بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت خمسة شهداء مجهولي الهوية من مناطق متفرقة في وسط وشرق مدينة رفح. 

وذكرت المصادر أن جثامين الشّهداء تم وضعها في ثلاجة الموتى في مستشفى ناصر الحكومي لانتظار تعرف ذويهم عليها. 

ويواصل جيش الاحتلال اجتياح مدينة رفح التي كانت تؤوي أكثر من مليون فلسطيني للشهر الثالث على التوالي

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة