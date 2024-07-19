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"التعاون الخليجي" يدين قرار (الكنيست) رفض إقامة دولة فلسطينية

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"التعاون الخليجي" يدين قرار (الكنيست) رفض إقامة دولة فلسطينية

19 يوليو 2024 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استنكر مجلس التعاون الخليجي، مصادقة الكنيست "الإسرائيلية" على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأعرب أمين عام المجلس جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم الجمعة، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة الكنيست على مشروع القرار، وقال "إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجددًا التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

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#الحرب على غزة #مجلس التعاون الخليجي #دولة فلسطينية #طوفان الأقصى

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