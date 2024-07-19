الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة دهم اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال لعدة مرات بلدة النزلة الشرقية شمال طولكرم، كما اقتحمت بلدة قفين شمال المدينة، ودهمت عددا من المنازل واعتقلت الشاب خالد عادل صباح بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة.

وفي قلقيلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق المدينة بعدة آليات، وداهمت عدة منازل واعتقلت الشاب سليم بدوان عقب الاعتداء عليه.

كما احتجزت قوات الاحتلال عائلة داخل منزلها في منطقة خلة الدربة ببلدة عزون شرق قلقيلية، وقامت بالاتصال على نجلها لتسليم نفسه.

وفي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدينة، ودهمت أحياء رفيديا، والجبل الشمالي، والمعاجين، وشارع الحرية، والمريج.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال أطراف قريتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وداهمت منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في منطقة العين.

وفي رام الله؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شرق رام الله.