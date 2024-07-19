القوات المسلحة اليمنية تنفّذ عمليةً نوعية في "يافا" المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، أن سلاح الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفّذ عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلتْ في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً "تل أبيب".

وقال سريع في بيان عسكري، " نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدوِّ ولا تستطيع الرادارات اكتشافَها، وقد حققت العملية أهدافَها بنجاح".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنةٍ وستكون هدفا أساسياً في مرمى الأسلحة، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على استهداف جبهة العدوّ الصهيونيِّ الداخلية والوصولِ إلى العمق.

وأضاف، أن "القوات المسلحة اليمنية وهي تعلنُ عن هذه العملية النوعيةِ تؤكد امتلاكَها بنكاً للأهداف في فلسطينَ المحتلةِ منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة".

وأكد سريع، أن القوات اليمنية ستواصل في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر العدوِّ وجرائمِهِ اليوميةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وأشار إلى أنَّ عملياتِ القوات المسلحة اليمنيةِ مستمرةٌ في إسنادِ المجاهدينَ الأبطالِ في غزةَ والذينَ يدافعونَ عنِ أمتنا العربيةِ والإسلاميةِ بكلِّ شعوبِها ودولِها، لافتًا إلى أنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.