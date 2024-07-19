غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مستوطن "إسرائيلي" وإصابة سبعة آخرين بجروح، جراء انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب.

وقالت شرطة الاحتلال، إنها عثرت على جثة مستوطن عليه آثار شظايا نتيجة الانفجار، فيما أُصيب سبعة آخرين في مكان الحادث.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن القتيل تعرض لشظية مسيرة مفخخة أصابته أثناء نومه في غرفة على سطح أحد المباني في تل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية، بوجود احتمال أن تكون الطائرة المسيّرة قد أتت من جهة البحر وكانت تحلق على ارتفاع منخفض، فيما أكدت القناة 14 أن انفجارًا هائلًا وقع في تل أبيب؛ أدى إلى العثور على جثة وسبعة جرحى.

وفي سرد أبرز التفاصيل التي أعلنتها وسائل الإعلام العبري، فقد أشارت إلى أنه مع ساعات الفجر الأولى دوى انفجار كبير "تل أبيب" وتلقت شرطة الاحتلال مئات الاتصالات للتبليغ عنه، وبعد الفحص تبيّن أن طائرة مسيّرة ضربت مبنى في المدينة".

وأوضحت أن الطائرة المسيّرة اخترقت الدفاعات الجوية في محيط "تل أبيب" ووصلت للهدف، واصفةً الحدث بأنه "فشل عملياتي" بعد نجاح المسيرة في الاختراق.

ومن جهتها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن العملية وأعلنت أن يافا المحتلة "تل أبيب" غير آمنة للمستوطنين وهدف لعملياتها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية في منطقة يافا المحتلة".

وذكر أن العملية نفذت بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدوِّ ولا تستطيع الرادارات اكتشافَها وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وقال رئيس المعارضة في الكيان يائير لابيد، إن "تحطم الطائرة بدون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل، ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضًا في قلب تل أبيب، لا توجد سياسات ولا خطط".