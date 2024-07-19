في يومها الـ 287.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة يومها الـ 287 على التوالي، لم يترك الاحتلال "الإسرائيلي" أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38884 شهيدًا و89459 إصابة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي الرصد اليومي لـ"فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 7 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي أحدث حصيلة، ارتقى 8 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شكيان" في بلوك C بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو شكيان" في مخيم C بالنصيرات وسط القطاع.

وأُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو ريالة" في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "قديح" في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه ساحل بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الأغا" شرقي بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال قرب منطقة البركسات شمال غربي مدينة رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق وسط وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.