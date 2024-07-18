الصليب الأحمر يحذّر: المرافق الصحية جنوبي غزة بلغت "نقطة الانهيار"

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أنّ كل المرافق الصحية في جنوبي قطاع غزّة وصلت إلى "نقطة الانهيار" بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل لجميع المرافق.

وأفاد مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزّة، وليام شومبورج، بأن العدد الكبير للضحايا تسبب بوصول المستشفى التابع للجنة، وكل المرافق الصحية في جنوبي غزّة، إلى نقطة الانهيار، "فضلاً عن عدم تمكنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم".

وقال إنّ أيّ "عمل حربي آخر يتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، سيجبر طواقمنا على اتخاذ خيارات صعبة للغاية"، لافتاً إلى أنّ الحاجات الطبية الحالية للمدنيين في غزّة تتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة المتوافرة.

وأشارت المنظمة إلى أن المستشفى الميداني التابع لها، يضم 60 سريرا في رفح في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأوضحت أن قصف الجيش الإسرائيلي لمنطقة المواصي، السبت الماضي، أدى إلى وصول 26 جريحا إلى المنشأة، بينهم أطفال أصيبوا بشظايا.

وأضافت اللجنة أن أي عمل حربي آخر يتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، "سيجبر أطباءنا وممرضينا على اتخاذ خيارات صعبة للغاية"، موضحة أن الحاجات الطبية الحالية للمدنيين "تتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة" المتوافرة.

وأجبرت المستشفيات على الإغلاق مرات عدة، بسبب قصف جيش الاحتلال.

من جهته، قال الطبيب بانكاج جالديال، إنه "لا يمكن تخيل عدد المرضى الذين كانوا يحتاجون إلى الإنعاش بعد تدفق المصابين السبت".

وبالإضافة إلى الجرحى ال26 الذين نقلوا من المواصي إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني لتلقي العلاج، استقبلت المنشأة 850 شخصا إضافيا في قسم العيادات الخارجية الأسبوع الماضي، نصفهم تقريبا من النساء وثلثهم من الأطفال.

وأكّدت المنظمة أن "معظم المرضى نزحوا من منازلهم مرات عدة ويعيشون بكميات قليلة من الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض"، لافتة إلى أن فريقها قدّم منذ افتتاح المنشأة في أيار/مايو 12 ألف استشارة طبية وأكثر من 500 عملية جراحية.

وأوضح البيان أن 80 % من الجراحات التي أجريت تتعلق بإصابات مرتبطة مباشرة بالنزاع المسلح.

ويواصل جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفًا و794 شهيدًا، وإصابة 89 ألفًا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.