بعد 24 ساعة من "تهديد القسام".. إصابات في تفجير مركبة مستوطنين بطولكرم

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، بإصابة 3 مستوطنين بجروح مختلفة، في عملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة مستوطنين في مستوطنة "حراميش" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "تقديرات أمنية بأن العبوة الناسفة تم تفجيرها عن بعد، بعد وصول المستوطنين إلى المزرعة في منطقة حرميش، ونزل أحد الركاب من السيارة لفتح البوابة انفجرت العبوة".

وأشارت إلى أن مصدر الانفجار لم يعرف بعد، وقالت إن الانفجار أسفر عن 4 أشخاص على الأقل بشظية في موقع الانفجار، وأضافت أن قوات من جيش وشرطة الاحتلال هرعت إلى الموقع.

وبحسب إذاعة الجيش، فإن المركبة واصلت سيرها بعد التفجير حتى وصلت إلى حاجز ريحان العسكري قرب بلدة برطعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك تزامنًا، مع إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس الثلاثاء، والتي أدت لإصابة 3 مستوطنين بجراح متفاوتة، موجه رسالة وعيد لقطعان المستوطنين.

ووجهت القسام، رسالة لقطعان المستوطنين، قائلةً: "لن يروا من بأس مجاهديها في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود، وأن لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا".

وأصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار شرق طولكرم، وفي أعقاب العملية استنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرع بعمليات تمشيط في محيط العملية بحثًا عن المنفذين.

وشهدت المنطقة سابقاً عملية إطلاق نار في بداية الحرب على قطاع غزة، إذ أدت العملية لمقتل جنديين في كمين مركب وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنها.