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حماس: اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى تصعيد خطير لن يسمح به شعبنا الصّامد

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حماس: اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى تصعيد خطير لن يسمح به شعبنا الصّامد

18 يوليو 2024 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اقتحام المتطرف الإرهابي بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "نعّد هذه الخطوة استفزازاً وتصعيداً خطيراً، يأتي ضمن مساعي حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما لن يسمح به شعبنا الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال على أرضه ومقدساته". 

ودعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطوات عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة.

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#الحرب على غزة #إيتمار بن غفير #اقتحام المسجد الأقصى #طوفان الأقصى

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