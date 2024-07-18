فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 286.. آخر التطورات

نتنياهو ومرحلة مراهقة سياسية لا تنتهي

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

كيف وصف الدويري كمين القسّام "المُفاجئ" في تل الهوى بغزة؟

القسّام تزفُّ القيادي محمد جبارة شهيدًا ضمن معركة طوفان الأقصى

الملابس القديمة.. مقصد الغزّيين لمواجهة حرب الإبادة

حماس: اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى تصعيد خطير لن يسمح به شعبنا الصّامد

"الكنيست" يُصادق على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية

"العدل الدولية" تعلن غدًا رأيها الاستشاري للتّبعات القانونية للاحتلال "الإسرائيلي"

حماس تنعى النائب في المجلس التّشريعي الفلسطيني محمد شهاب

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

18 يوليو 2024 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي)  المستمر لليوم الـ 286 على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و 95 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية". 

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان (الإسرائيلي) إلى 83848 شهيدًا و 89459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة