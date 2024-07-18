الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر لليوم الـ 286 على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و 95 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان (الإسرائيلي) إلى 83848 شهيدًا و 89459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.