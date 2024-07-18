كيف وصف الدويري كمين القسّام "المُفاجئ" في تل الهوى بغزة؟

غزة - فلسطين أون لاين

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري الكمين الذي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تل الهوى إنه نوعي ومفاجئ، ويعكس قوة منظومة الاستطلاع لدى المقاومة.

وبثّت كتائب القسام، أمس الأربعاء، مشاهد من كمين مركب نفذه مقاتلوها ضد قوات الاحتلال قرب دوار الأمين محمد بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأشار الدويري، إلى أن هذا الكمين يأتي في نفس مستوى الكمائن التي نفذت سابقًا في بيت حانون (شمال قطاع غزة) والمغازي (وسط القطاع) وتل السلطان (غربي رفح جنوبي القطاع).

وقال، إن "تنفيذ الكمين استغرق 4 ساعات -من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا-، وتضمن 4 مراحل، واستخدمت فيه 4 أنواع من الأسلحة، عبوة الشواظ ضد الآليات، وعبوة ضد الأفراد، والصاروخ، وقذيفة الياسين 105، وهي القدرات الموجودة لدى مقاتلي المقاومة.

وأشار إلى تطور أداء مقاتلي المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال في مختلف مناطق غزة.

واستدل الدويري على طريقة إدارة المعركة في حي الزيتون، مؤكدًا أنها اختلفت في المراحل الأربع التي اقتحمت فيها قوات الاحتلال المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكد أن تطوير طريقة أداء المعركة في جوانب عديدة هو سر استمرار كتائب عز الدين القسام في القتال لمدة 10 أشهر، رغم الحصار الإسرائيلي.

وذكر أن المقاومة فعّلت غرفة العمليات المشتركة بين الفصائل الفلسطينية، من أجل توحيد الجهد والاقتصاد بالقوة. وكان ذلك في اليوم الأول لمعركة خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل أشهر.