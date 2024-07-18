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القسّام تزفُّ القيادي محمد جبارة شهيدًا ضمن معركة طوفان الأقصى

18 يوليو 2024 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، القائد المجاهد محمد أحمد جبارة "أبو محمود"، من بلدة القرعون في البقاع الغربي، جنوب شرقي لبنان.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري، إن "جبارة" ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، صباح اليوم إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر "الصهيونية" في البقاع الغربي اللبناني".

وأضافت، " نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا".

وصباح اليوم، اغتال الاحتلال "الإسرائيلي"، القيادي في "الجماعة الإسلامية" محمد حامد جبارة "أبو محمود"، عقب قصف مركبته على طريق في البقاع الغربي، جنوب شرقي لبنان، من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة.
 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الجمعة الإسلامية في لبنان #محمد جبارة

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