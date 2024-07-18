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"الكنيست" يُصادق على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية

18 يوليو 2024 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

صادقت الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.

وينص القرار على أن “الكنيست يرفض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن”.

ويرى الكنيست أن إقامة دولة فلسطينية من شأنه أن يشكل تهديدًا وجودياً لـ "إسرائيل”. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة، وفقًا لقرار الكنيست.

وقدّم مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".

 وقال زعيم حزب اليمين الرسمي، جدعون ساعر، إن "القرار يهدف إلى التعبير عن المعارضة واسعة النطاق الموجودة لدى الشعب "الإسرائيلي" لقيام دولة فلسطينية”.

في 21 شباط/فبراير، صوّت الكنيست بأغلبية ساحقة لصالح قرار الحكومة برفض الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. وحظي هذا القرار بتأييد 99 عضوًا في الكنيست، فيما صوت ضده 9 أعضاء.

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#الحرب على غزة #أوسلو #دولة فلسطينية #الكنيست #طوفان الأقصى

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