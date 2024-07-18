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حماس تنعى النائب في المجلس التّشريعي الفلسطيني محمد شهاب

"ارتحل مريضًا محرومًا من العلاج في شمال غزة"

حماس تنعى النائب في المجلس التّشريعي الفلسطيني محمد شهاب

18 يوليو 2024 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ/ محمد شهاب "أبو عبد الرحمن"، الذي ارتحل مريضًا محرومًا من العلاج، صابرًا مرابطًا محتسبًا شمال قطاع غزة، كسائر أبناء شعبنا العظيم.

وقالت "حماس" في بيان نعي تلقّته "فلسطين أون لاين"، إن "القائد الشهيد محمد شهاب أحد مؤسسي العمل المقاوم لحركة حماس، وأحد أبطاله الأوائل، حيث اعتقله الاحتلال ١٠ سنوات برفقة الشيخ المجاهد أحمد ياسين، والقائد المجاهد الشهيد صلاح شحادة، ولقد ودع ابنه عبد الرحمن شهيدًا مجاهدًا، ليكون أحد رموز شعبنا في التضحية بالنفس والولد".

وأضافت، "كان الأستاذ محمد شهاب أحد رواد شعبنا في العمل الشعبي والسياسي على مدار سنوات عمره، وأحد حملة لواء قضية الأسرى الأبطال، حيث ترأس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، وظل لسنوات مدافعا عنهم، ومطالبًا بحريتهم".

وأكدت حماس وهي تودع الشهيد شهاب إصرارها على الاستمرار في نهج المقاومة والصمود ومواجهة الاحتلال حتى زواله، وأنها ستظل وقادتها في صف المرابطين من أبناء شعبنا تكابد ما يكابدون، تشاركهم الألم  والحرمان من جانب، والصمود والتحدي من جانب آخر.

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#الحرب على غزة #محمد شهاب #طوفان الأقصى

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