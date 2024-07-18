من هو حاتم الفلاحي؟

غزة - فلسطين أون لاين

تساءل الكثير مؤخرًا عن هوية ضيف قناة الجزيرة حاتم الفلاحي والذي ظهر تتابعًا خلفا للواء الأردني فايز الدويري بحكم غياب الأخير مؤقتا عن الشاشة لدواع صحية.

فمن هو حاتم الفلاحي؟

حاتم الفلاحي من مواليد العاصمة العراقية بغداد، عام 1965، ونشأ في عائلة مثقفة، حيث كان والده كاتبًا معروفًا، مما ألهمه منذ صغره على شغف الكتابة.

درس حاتم الفلاحي الحقوق في جامعة بغداد، واتجه إلى كتابة الرواية والقصة القصيرة، كما برز في مجال الكتابة من خلال تأليفه للعديد من القصص القصيرة والمقالات التي نشرت في صحف ومجلات عربية مختلفة.

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تميز أسلوب حاتم الفلاحي في الكتابة بالبساطة والعمق ويتناول في كتاباته مواضيع إنسانية واجتماعية تلامس الواقع.

حصل في مسيرته التعليمية بحسب ما كتبه على صفحته الخاصة على منصة "إكس" على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، إلى جانب شهادة دبلوم عالي بالتخطيط الاستراتيجي القومي باحث في الشؤون الأمنية والسياسية.

الفلاحي ضابط سابق في الحرس الجمهوري العراقي وباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، فيما تشير المصادر إلى أن له باع طويل في المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي.

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كما قدم تحليلات قيمة في حرب الاحتلال الاسرائيلي على غزة في 2023.

كتب العقيد الفلاحي، عدة مقالات رأي متخصصة بالقراءات العسكرية على صفحات شبكة الجزيرة، فضلًا عن حضوره كضيف كخبير عسكري.

يعتبر العقيد الركن حاتم الفلاحي أحد أبرز المحللين العسكريين على شاشة قناة الجزيرة الإخبارية في الفترة الحالية.

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يُعرف حاتم كريم الفلاحي بمعاداته للتدخل الخارجي في الشؤون العربية، ويؤيد حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها.

ويعرب عن دعمه القوي للقضية الفلسطينية، ويُشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي.