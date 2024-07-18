غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن غفير.

وأشارت المصادر أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، تحت حراسة عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وقالت الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن "اقتحامات وزير الأمن "الإسرائيلي" وغيره من المتطرفين للأقصى تتم بقوة السلاح، والوزير المتطرف بن غفير اقتحم الأقصى للمرة الثانية مُنذ بدء العدوان على غزة".

وأكدت الأوقاف الإسلامية أن الاحتلال منع دخول المصلين بشكل كامل للأقصى تزامناً مع اقتحام الوزير المتطرف بن غفير.

ويُشار إلى أن الوزير بن غفير قد اقتحم الأقصى في الثاني والعشرين من شهر ايار الماضي فيما يسمى "عيد الفصح الصغير".