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"بقصف مركبته بطائرة مسيّرة"

محدث الاحتلال يغتال قائدًا في الجماعة الإسلامية في لبنان

18 يوليو 2024 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اغتال الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، قياديًا في "الجماعة الإسلامية"، عقب قصف مركبته على طريق بلدة غزة، في البقاع الغربي، جنوب شرقي لبنان، من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، ارتقاء القيادي في الجماعة الإسلامية محمد حامد جبارة "أبو محمود"، جراء استهداف سيارته في البقاع من مسيرة "إسرائيلية".

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وقالت وسائل الإعلام العبري، إن طائرة "إسرائيلية" بدون طيار هاجمت سيارة في منطقة البقاع الغربي اللبناني على عمق حوالي 50 كيلومترًا في البلاد، بداخلها قائد كبير في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان.

ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان، الشهيد المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود) الذي ارتقى شهيداً صباح الخميس بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو.

وحمّلت الجماعة الإسلامية، العدو المسؤولية عن هذه الجريمة الجبانة، مؤكدةً أنّها لن تثنيها عن القيام بدورها وواجبها في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين.

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#الجماعة الإسلامية #الحرب على غزة #اغتيال قيادي #طوفان الأقصى

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