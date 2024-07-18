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بينهم طفلٌ وطالبتان.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

18 يوليو 2024 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات تخللها اعتقالات تعسفية واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوبي المدينة، ما أدى إلى اندلاع  مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقتين شيماء وآية عابد (طالبتان في جامعة القدس المفتوحة)، عقب اقتحام منزل والديهما في بلدة تل.

وتعرضت آليات الاحتلال لإطلاق نار في محيط شارع المريج ومخيم عين بيت الماء غربي المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال  بلدة عقربا جنوبي مدينة نابلس.

في قلقيلية، أطلق المقاومون النار تجاه آليات الاحتلال العسكرية، قرب الجدار الفاصل في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان عقب اقتحامها بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان في قرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله.

في بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة "خربة الدير" في بلدة تقوع  جنوبي شرق مدينة بيت لحم، واعلت طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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