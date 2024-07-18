حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 286.. آخر التطورات

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 286 تواليًا، لم يترك الاحتلال فيها أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و 95 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان (الإسرائيلي) إلى 83848 شهيدًا و 89459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في المحافظة الوسطى، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال شهيدين و7 إصابات من منزل سكني يعود لعائلة "الطهراوي" استهدفه الاحتلال.. فجر اليوم في منطقة بلوك 7 بمخيم البريج بالمحافظة الوسطى وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء بقصف الاحتلال مجموعة صيادين قرب جسر وادي غزة غربي النصيرات.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال سيارة مدنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة مروعة ضد عائلة "أبو ركاب"في منطقة الزوايدة، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة العشرات.

وارتقى فجر اليوم، شهيدان وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب 15 آخرين في قصف الاحتلال مسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحطة الكهرباء شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال شقة سكنية في برج "الاتحاد 2" بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارة شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مركز أبو مدين بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المنازل في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

في مدينة غزة، ارتقى طفلان في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الرملي" في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية نيرانها تجاه شمال قطاع غزة.

ونسف الاحتلال مربعات سكنية في مناطق شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة شرق مخيم جباليا شمال غزة.