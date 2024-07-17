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في ظل تصاعد المجازر.. حماس: على المجتمع الدولي والأممي مغادرة مربّع الصمت المُريع

17 يوليو 2024 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس،اليوم الأربعاء، إن القصف الصهيوني الوحشي المستمر ضد المدنيين العزل في المدارس وتجمّعات النزوح، تصعيد خطير للعدوان والانتهاكات المريعة للقانون الدولي.

وأشارت حماس في تصريحٍ صحافي، إلى المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال عقب استهدافه تجمّعاً للمواطنين أمام مدرسة القاهرة بحي الرمال غربي مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر منهم، بينهم أطفال، وإصابة العشرات.

وأوضحت أن الاحتلال لا يزال يواصل جرائم الإبادة في القطاع أمام سمع وبصر العالم.

وأضافت، "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، مغادرة مربّع الصمت المُريع، واتخاذ خطوات عاجلة لِلَجم حكومة الاحتلال الفاشية المتعطّشة للدماء".

وطالبت حماس بضرورة وقف تغوّل حكومة الاحتلال على كافة القوانين والأعراف الإنسانية، وإنهاء حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتقديم قادة الاحتلال الإرهابيين للمحاكمات كمجرمي حرب.

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#غزة #بيان صحافي

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