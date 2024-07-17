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"لهيب العبوات المتطورة لن يُخمد"..

القسام تتبنى عملية "رامين البطولية" بطولكرم.. وتوجه رسالة لـ "قطعان المستوطنين"

17 يوليو 2024 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس الثلاثاء، والتي أدت لإصابة 3 مستوطنين بجراح متفاوتة.

وأضاف كتائب القسام في بيان صحافي، "وانسحب مجاهدونا بسلام تحفهم رعاية الرحمن".

وأكدت كتائب القسام، أن "هذه العملية البطولية تؤكد على أن هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء وضمن مسؤولية الردّ على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

ووجهت القسام، رسالة لقطعان المستوطنين، قائلةً: "لن يروا من بأس مجاهديها في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود، وأن لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا".

وأصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار شرق طولكرم، وفي أعقاب العملية استنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرع بعمليات تمشيط في محيط العملية بحثًا عن المنفذين.

وشهدت المنطقة سابقاً عملية إطلاق نار في بداية الحرب على قطاع غزة، إذ أدت العملية لمقتل جنديين في كمين مركب وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنها.

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#الضفة #طولكرم

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