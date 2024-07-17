"من الطراز الفاخر".. القسام تبث مشاهد سلسلة "الكمين المفاجئ" ضد قوات الاحتلال وآلياته بتل الهوى

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 285 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي مشاهد نوعية، عرضت كتائب القسام مشاهد "الكمين المفاجئ" المركب، ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حي تل الهوى بغزة.

ويظهر في الكمين المركب الذي نفذه مقاتلو القسام الأسبوع الماضي، تفجير عبوات ناسفة ضد الآليات والقوات الراجلة التابعة لجيش الاحتلال في منطقة الشاليهات الساحلية، بحي تل الهوى جنوب غزة مدينة غزة، حيث توغلت قوات الاحتلال هناك مطلع الشهر الجاري.

ويتضح من المشاهد انسحاب مقاتلو القسام بعد تنفيذهم المهمة بسلام من المنطقة، رغم غزارة القصف الذي ينفذه الاحتلال عادة في مناطق التوغل، فضلا عن السيطرة الجوية غير العادية في المنطقة.

#عاجل|| #كتائب_القسام: بعد عودة مجاهدينا بسلام من عقدهم القتالية.. مشاهد من كمين مركب نفذه مجاهدونا قرب دوار الأمين محمد بحى تل الهوى جنوب مدينة غزة.#الكمين_المفاجئ#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/D4pVBV5AfU — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) July 17, 2024

ويوم أمس، بثت كتائب القسام مشاهد من استهداف آليات العدو ومبنى تحصّن بداخله الجنود شرق مدينة رفح.

وأظهرت المشاهد، لحظة اشتعال النيران داخل منزل يتحصن به جنود الاحتلال، بعد استهداف كتائب القسام للمكان، شرق مدينة رفح.

كتائب القسام تنشر مشاهد استهداف آليات الاحتلال ومبنى تحصن بداخله جنوده شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/dhxl3B1tj6 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 16, 2024

وفي وقت سابق، بثت سرايا القدس مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي نفذتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في محور التوغل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة سقوط جندي إسرائيلي من بين مجموعة كانت تتسلل إلى أحد المنازل في رفح بعد إطلاق النار صوبهم.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت عن مجموعة من عمليات التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مدينة رفح. كما أعلنت السرايا اليوم عن قصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وتخوض المقاومة الفلسطينية من مختلف الفصائل اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل قطاع غزة، لا سيما في مناطق الوسط والجنوب.