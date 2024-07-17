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الصّحة بغزة: 81 شهيدًا و198 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 يوليو 2024 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 285 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية". 

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 38794 شهيدًا و89364 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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