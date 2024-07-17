الصّحة تُطلق نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الصّحية بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة حول المولدات الكهربائية موجه إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية و الصديقة لمحاولة إنقاذ المنظومة الصحية والقيام بالدعم وشراء عدد من المولدات اللازمة لضمان عمل المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنها تعتمد منذ حوالي 9 أشهر على المولدات الكهربائية العاملة بالديزل لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة .

وأشارت إلى أن تلك المولدات تعمل على مدار الساعة بدون توقف وقد تعرض العديد منها لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها و قد تعرض جزء من تلك المولدات للتدمير والقصف المباشر من قبل الاحتلال الغاشم .

ولفتت الصحة إلى احتمالية خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرار عمل المولدات وهذا يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل .

وأضافت، "قام جيش الاحتلال بمحاولة إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة من خلال تدمير جميع المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ، مجمع ناصر ، المستشفى الأندونيسي ومؤخراً تدمير مولدات مستشفى كمال عدوان شمال غزة".

وأفادت بأن أحد أهم المولدات الرئيسية بمستشفى الأقصى قد تعطل، وبقيت المستشفى تعمل بمولد واحد دون توقف وهذا يعني اقتراب حدوث الكارثة وخروج المستشفى بالكامل عن الخدمة .

وأكدت وزارة الصحة، أنها تحاول منذ بداية الحرب مع عدة جهات دولية ذات علاقة للعمل على توريد وشراء مولدات ولكن دون جدوى، موضحةً أن المنع يأتي بقرار من الاحتلال.