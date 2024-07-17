غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم 98 مستوطنًا إسرائيليًا، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر محلية، إن "98 مستوطنًا من بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدّى بعضهم طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى، قرب باب الرحمة.

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حوّلت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.