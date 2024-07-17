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بالفيديو والصور "بعد أن رفض مالكها هدمها ذاتيًا".. الاحتلال يهدم بناية سكنية في حي وادي الجوز بالقدس

17 يوليو 2024 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

هدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية فلسطينية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال حاصرت البناية من جميع الجهات، ثم شرعت الآليات في هدمها، بعد أن قامت عائلة جابر بتفريغها من محتوياتها قبل عدة أيام.

وأوضحت المصادر أن عائلة جابر، رفضت أوامر وتهديدات "إسرائيلية" بهدم العمارة السكنية قسرًا.

وأكد المواطن  نادر توفيق جابر  أنه رفض هدم بنايته بيده، قائلاً: "غير مستعد لهدم البناية التي تزوجت وأنجبت أولادي فيها"، واصفًا الذي يهدم منزله بيده بأنه "كالذي يفقأ عينه".

وأشار جابر إلى أنه دفع في وقت سابق غرامة مالية باهظة فرضتها عليه سلطات الاحتلال، تقدر بنحو مليون شيقل خلال السنوات الماضية.

ويعيش نادر جابر (61 عامًا) مع أبنائه لؤي وفادي وأحفاده وزوجته ونجله في البناية منذ نحو 40 عامًا، ويبلغ عددهم نحو 15 فردًا، والبناية مكونة من 3 طوابق، الطابق الأول مبني في عهد الأردن، ومساحته نحو 65 مترًا مربعًا، والثاني 100 متر مربع، والثالث 160 مترًا مربعًا ويضم شقتين.

وأضدر الاحتلال قرار الهدم قبل شهر رمضان الماضي، بعد رفض محكمة الاحتلال العليا الاستئناف الذي قدمه المحامي، ثم صدر قرار بهدم المبنى ذاتيًا، رغم أن الطابق الأول عبارة عن بناء قديم قائم منذ عهد الأردن.

ووفقًا لتقارير رسمية، فقد ثّقت محافظة القدس 127 عملية هدم وتجريف في المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، منها 42 عملية هدم ذاتي، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 12 عملية تجريف.

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#الحرب على غزة #إخطار هدم #وادي الجوز #طوفان الأقصى

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