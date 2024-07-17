من هو اللواء فايز الدويري؟

غزة - فلسطين أون لاين

هو فايز محمد حمد الدويري، ولد في تاريخ 3 مارس/ آذار عام 1952 في قرية كتم شمال الأردن.

نشأ فايز الدويري في عائلة ريفية، وعائلته مكونة من ثمانية أفراد وهو السابع، له ثلاثة أشقاء أكبر منه وأخ أصغر منه وثلاث أخوات أكبر منه، وقد توفيت والدته عندما كان في 11 من عمره آنذاك.

في مسيرته التعليمية التحق فايز الدويري بمدرسة مسقط رأسه بقرية "كتم" حتى الصف السادس وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية، التحق بمدرسة النعيمة الإعدادية ثم مدرسة الحصن الثانوية حيث أكمل تعليمه الثانوي هناك عام 1970.

بعد مرحلة المسيرة المدرسية، انضم فايز الدويري عام 1979 إلى جامعة اليرموك، حيث التحق ببرنامج "إدارة الأعمال مع التركيز في المحاسبة"، ثم التحق بجامعة مؤتة، ومن ثم جامعة بلوشستان، حيث حصل على درجة البكالوريوس الثالثة في تخصص بكالوريوس العلوم العسكرية وإدارة الدفاعات الاستراتيجية.

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واصل فايز الدويري مسيرته الأكاديمية والتعليمية، حيث التحلق بالكلية العسكرية في الأردن عام 1970، وتخرج عام 1972 برتبة ملازم ثاني، وقد انضم إلى سلاح الهندسة الملكي.

بُعث إلى اليمن في 1 يناير 1977 في مهمة سرية وبقي حتى عام 1979، وقد اتضح فيما بعد أنه كان يشارك مع القوات المسلحة اليمنية في تحصين مضيق باب المندب، وبناء معسكر خالد في تعز، حيث كان قد شارك بها برتبة ضابط هندسة ليعود إلى الأردن برتبة نقيب.

كما ابتعث فايز الدويري بعد مهمة اليمن إلى باكستان للمشاركة في دورة دوليَّة في كلية القيادة والأركان الباكستانية، وقد عمل بعد عودته مدرسًا في كلية القيادة والأركان لمدة 4 سنوات، كما تولى قيادة كتيبة للجيش الأردني خلال حرب الخليج الثانية.

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تولّى بعد هذه الخطوة منصب مدير سلاح الهندسة الملكي الأردني، حتى أصبح آمرًا لكلية القيادة والأركان الأردنيَّة برتبة لواء، ومن ثم أحيل إلى التقاعد.

انضم فايز الدويري بعد إحالته للتقاعد بعدها إلى الجامعة الأردنية، حيث حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية، حيث عمل محاضراً لمدة عامين.

استضافته قناة الجزيرة بشكل متتابع خلال عملية طوفان الأقصى، بصفة خبير عسكري، وقد وصل اسمه لحد الشهرة حينما خصه مقاتل في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مقطع فيديو مصور، في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023 حينما أطلق قذيفة مضادة للتحصينات تجاه قوة إسرائيلية متحصنة في منزل قائلا "حلل يا دويري"، ليرد بجوٍ من الفخر الدويري: عبر قناة الجزيرة: سأحلل.

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أكد اللواء فايز الدويري بشكل لا لبس فيه إخلاصه لقضية المقاومة، مسلطاً الضوء على الشرف الذي شعر به عندما كُرِّم بذكر اسمه من قبل المقاتلين في غزة.