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نصر الله: تمادي الاحتلال في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة لتوسيع هجماتها

17 يوليو 2024 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن ما قامت به المقاومة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول هو حق كامل لها.

وأكد نصر الله في كلمة له، أن تمادي الاحتلال في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ.

وأوضح أن فتح "جبهة الإسناد" اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى نصرة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الجيش "الإسرائيلي" اعترف بأنه كما يعاني من نقص في المقاتلين يعاني من نقص الدبابات أيضًا، وتوعّد الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان.

وأضاف، "لأول مرة تبدو "إسرائيل" عاجزة بعد 10 أشهر من القتال، الأمر الذي جعلها تغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين".

ولفت نصر الله إلى أن أميركا تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها العدو "الإسرائيلي" بسبب تزويده بالأسلحة.

وثمّن جهود اليمن في منع إبحار السفن المتجهة إلى "إسرائيل" وفرض حصار بحري عليها.

وشدد على أن كل ما يشاع عن اتفاق يتعلق بالحدود الجنوبية للبنان غير صحيح، مؤكدًا أن جبهة الإسناد في لبنان ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة.

ونوّه نصر الله إلى أن مستقبل الوضع في الجنوب سيتقرر على ضوء نتائج هذه المعركة التي ستنتصر فيها جبهات المقاومة.

 

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#الحرب على غزة #نصر الله #طوفان الأقصى #الحرب على لبنان

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