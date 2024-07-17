"بأوضاع صعبة للغاية".. الاحتلال يُفرج عن 13 أسيرًا من غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، عن 13 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم سيدة، عبر حاجز "كيسوفيم" العسكري، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن "طواقمها الطبية تعاملت صباح الأربعاء مع 13 معتقلًا أفرج عنهم الاحتلال عند حاجز "كيسوفيم"، وتم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى"

وحول الانتهاكات "المروعة" التي يتعرض لها الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن "التحقيقات "الإسرائيلية" المعلنة بشأن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى مضللة، والاحتلال يماطل في الترخيص للمحامين بزيارة الأسرى وينقلهم من سجن إلى آخر".

ودعا فارس الفلسطينيين لتجاوز كل القضايا والتّضامن مع معاناة الأسرى المسكوت عنها، وآن الأوان لكل المؤسسات الفلسطينية أن تتحد لحماية غزة والأسرى في السجون.

وأكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس توظيفًا سياسيًا دنيئًا للجرائم بحق الأسرى، ويتعمد ممارسة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى بتواطؤ كافة المؤسسات.

ووفقًا لتقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الاحتلال يحتجز نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب (كتسيعوت).

ورجّح فارس، أن يكون آخرون محتجزين في معتقلات مؤقتة في غلاف قطاع غزة، من دون أن يتجاوز العدد الكلي 3000 آلاف.