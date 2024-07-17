الدّفاع المدني: طواقمنا تواجه أزمة شديدة جرّاء نقص الوقود

غزة - فلسطين أون لاين

قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن طواقمه تواجه أزمة جراء نقص الوقود، ما يعيق جهود الإغاثة.

وأكد الدفاع المدني في تصريح صحافي، أن 70%؜ من المعدات والآليات معطلة جراء غارات الاحتلال المتواصلة وتعمّده استهداف طواقم الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجيهم الإنساني.

وأوضح أن الطواقم تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى مئات الجرحى، ما يتسبب في استشهاد أعداد كبيرة منهم.

و طالب الدفاع المدني الفلسطيني وكالة الامم المتحدة، بتحديد مخصص من الوقود لصالح طواقمه؛ للاستمرار في تقديم الخدمات في ظل زيادة كثافة الغارات الجوية والمجازر الدموية.

ووصف متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الاستهداف المباشر لطواقم الدفاع المدني ومقارهم في غزة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بأنه جريمة حرب.

واعتبر أن الاحتلال يضرب من جديد بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وجدّد المتحدث مناشدته الدول العربية تقديم المساعدة لهم، مشيرًا إلى أن المناشدات السابقة لم تلق آذاناً صاغية.