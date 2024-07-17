فيدان يدعو للتّجاوب مع مواقف حماس الإيجابية ويؤكد وقوف بلاده مع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فجر اليوم الأربعاء، إلى التجاوب مع المواقف الإيجابية التي اتخذتها حركة حماس في المفاوضات غير المباشرة، وتجاوبها مع مصلحة شعبها، واستجابتها لنصائح الوسطاء والأصدقاء، مؤكدا الوقوف مع غزة، وداعيًا لإسنادها وشعبنا.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث بحثا التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة وسير المفاوضات غير المباشرة.

ووضع هنية معالي الوزير في صورة المجازر اليومية التي بات يرتكبها الاحتلال بحق أهلنا وشعبنا في غزة.

وقال، "نحن تعاملنا بشكل إيجابي مع المقترحات التي نقلها الوسطاء، غير أن الاحتلال يتهرب من نتائج الاستحقاق المطلوب، ولا يريد الوصول إلى اتفاق ينهي فيه حربه وعدوانه على قطاع غزة".

وأشاد بالموقف التركي من المجازر التي يرتكبها الاحتلال، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال لمساندة الشعب الفلسطيني، وإلزامه بوقف جرائمه وعدوانه وحربه على شعبنا.

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية التركي إدانة بلاده للمجازر التي ارتكبها الاحتلال، وخاصة مجزرتي خانيونس والشاطئ، مشددًا على ضرورة وقف هذه المجازر فورًا.

وأكد فيدان أن تركيا لن تترك غزة، وتقف إلى جانبها، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري للمواطنين في القطاع.

وأشاد بمواقف حماس في المفاوضات وتجاوبها تقديرًا لمصلحة الشعب الفلسطيني، واستجابة للوسطاء وأصدقائها، وليس وفق قراءة نتنياهو التي وصفها بالخاطئة، مشددًا على ضرورة استجابة حكومة الاحتلال بشكل إيجابي لإنهاء الحرب.